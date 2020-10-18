苗栗通霄鎮舊有衛生所使用超過30年，空間已不敷現代衛生服務使用，苗栗縣政府經向衛服部爭取前瞻計畫第1期經費，加上縣府自籌款共4千6百多萬元興建新大樓，18日完工啟用，至此，苗栗縣18個鄉鎮市衛生所全部改建完畢，通霄鎮衛生所成了最新的衛生所。

苗栗縣衛生局下屬共有18個鄉鎮市衛生所，陸續完成改建，例如像三義、造橋、頭份等鄉鎮市衛生所，都改建成新式建築，不僅增加舊建物缺乏的空間使用，也可提供縣民們更多的服務項目，以及更完善的公衛醫療。

舊有通霄衛生所是在1987年，由省府撥款起建使用至今，長達33年，不僅建物老舊，空間也明顯不足，經過縣府衛生局提案衛服部爭取經費，獲得前瞻第1期同意補助3千7百多萬元，苗栗縣政府自籌907萬元，籌措總經費4千6百多萬元興建新大樓。

由於舊有衛生所大樓腹地不足，所以研擬選擇新址改建，而通霄消防分隊舊址不敷使用，所以改在外環道新建新分隊廳舍後，決定利用原有消防分隊的舊址，改由衛生所新建大樓使用。

新建工程自2017年動工至今年5月初完工，為地下1樓、地上4樓建築，經過內部裝潢裝修，1樓設置門診部，2樓則規畫成A級照服務個管中心及預防保健工作，3樓則為衛生所辦公室及綜合會議室，4樓則將設立日間照顧中心，預計提供15位長者照護服務。

18日上午舉行啟用儀式，苗栗縣長徐耀昌親自到場主持，希望新廳舍能提供鎮民更舒適貼心的服務空間。

通霄鎮衛生所新建大樓完工啟用，苗栗縣長徐耀昌主持啟用。（謝明俊攝）

通霄鎮衛生所新建大樓完工啟用，苗栗縣長徐耀昌參觀內部格局。（謝明俊攝）

(中時 )