國民黨主席江啟臣當選主席後被視為中生代接棒，江啟臣上任也致力將國民黨年輕化。國民黨青年部主任陳冠安今天公布一項數據指出，今年一月國民黨敗選以來，新入黨人數總共8000，而40歲以下青年則有3200人左右，比重高達4成，「年輕人不是鐵板一塊，國民黨有能力，也有決心去爭取。」

陳冠安表示，從結構上來看，對比過去3％的青年比例，這自然大大實現國民黨的年輕化進程。而從青年黨員人數來看，這也讓國民黨的青年黨員從9千多人，成長到1萬2千人左右，漲幅高達35％。顯示國民黨的一系列改革，確實能爭取到年輕人認同。

陳冠安也指出，從民調數據來看，即使是親綠機構的調查，都顯示國民黨正在重拾年輕人的信任。對比美麗島電子報在江剛就任，以及最新的國政民調，指出這半年期間，20至29歲的青年好感度，竟從10.9％增加到31.2％，成長超過2成，是所有年齡層裡，漲幅最多的族群。

陳冠安表示，近期國民黨的三大青年單位，青工總會、青年團與青年部剛好都是新人上任，也分別馬不停蹄地推動一系列工作規畫和面向。帶來1＋1＋1＞3的改革效果，三個部門日前就曾開會商議，討論如何分工合作、分進合擊，透過各式議題，來爭取更多的青年族群認同，團結更多的中華民國派。

(中時 )