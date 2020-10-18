客家藍染享譽全台，泰山區頂泰山巖今天舉辦藍染文化手作體驗活動，由月升工作社教師王暉凱，帶領民眾體驗藍染樂趣，泰山區長林豐慶到場同樂體驗表示，客家先賢胡焯猷捐辦明志書院，造就泰山人文薈萃，下周有系列客家活動邀請民眾一同參與。

泰山70 明志有慶 客家文化季系列活動開跑，本周登場的是藍染文化手作體驗，頂泰山巖活動中心今天特別布置成小型染房，大小朋友會聚一堂，四周擺設數桶由木蘭製成藍色染料，教師王暉凱詳細解說藍染過程，民眾聚精會神認真聆聽。

頂泰山巖活動中心今天特別布置成小型染房（戴上容攝）

王暉凱說，今天準備的是木蘭藍染桶，顏色較三峽地區盛產之馬蘭染桶顏色深，顏色較沉穩，木蘭染料製作過程費時，在太陽還未升起前就要去採集葉子，浸泡數天並加上石灰、為鹼性水養缸等過程，才能分離出漂亮的藍色染劑。

林豐慶表示，泰山人文薈萃，這次活動感謝明志科技大學、頂泰山巖、明志書院協助辦理，泰山除客家文化挹注以外，下周還有獅王活動，歡迎民眾前往參加。

小朋友樂體驗（戴上容攝）

(中時 )