美國共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）上周在一次與選民交流的市民大會電話中，將近10分鐘失控數落川普的不是，不僅痛罵他「親吻獨裁者的屁股」，更稱川普將讓共和黨議員在參議院選舉中遭遇血洗。

一段外洩的音檔顯示，美國共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）上周在一次與選民交流的市民大會電話中，將近10分鐘失控數落川普的不是，不僅飆罵他「親吻獨裁者的屁股」，更稱川普民調直直落，將讓共和黨議員在參議院選舉中遭遇血洗。對此，川普昨（17）日也反擊，痛批薩斯是最沒用的參議員。

美國共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）對選民痛批川普親吻獨裁者的屁股。

《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner）15日揭露一段內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員薩斯上周在市民大會上和選民的電話交流音檔，電話中一名女性選民詢問薩斯如何看待和川普的關係，以及為何要經常公開批評川普，報導說，一開始薩斯都在陳述和川普的共通點，不過很快他就開始「發洩」，在將近10分鐘的回應中，他大部分時間都在批評川普的不是。

音檔顯示，在有關新冠肺炎疫情的處置上面，薩斯即便先批評媒體對川普的報導並不公平，不過很快就開始抨擊川普應對疫情的方式不負責任且沒有道理。

在美國的外交政策和其他議題上，薩斯更是放開來、連珠炮似地狂轟川普，痛批川普「親吻獨裁者的屁股」，忽視新疆維吾爾族人與香港人的處境，另外也「經常出賣盟友」、「花錢像醉漢一樣揮霍」、「在背後嘲笑福音派教徒」、「他的家人將總統職務當成商業機會」、「和白人至上主義者調情」等。

他也痛批川普「愚蠢的政治狂熱」將美國更左傾，另據「財經內幕」（Business Insider）報導，薩斯也在回應中預言11月大選，共和黨議員將在參議院選舉中慘遭「血洗」（blood bath），他更直言自己從不想加入川普的連任委員會、為他造勢，川普2016年會贏得大選，只是因為當時的對手希拉蕊（Hillary Clinton）是史上最不受歡迎的候選人。

The least effective of our 53 Republican Senators, and a person who truly doesn’t have what it takes to be great, is Little Ben Sasse of Nebraska, a State which I have gladly done so much to help. @SenSasse was as nice as a RINO can be until he recently won the Republican.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2020

針對薩斯私下將近10分鐘連環炮轟自己，「財經內幕」報導，川普昨日也發布推文回擊。他反嗆薩斯是53個共和黨參議員中「最沒效用」的一個，是共和黨的「累贅」，令偉大的內布拉斯加州感到丟臉。

(中時新聞網)