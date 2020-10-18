台中市豐原漆藝館17日舉辦「陳振芳鑲嵌漆藝展」交流茶會，邀請喜愛螺鈿鑲嵌漆藝的創作者與欣賞者前來品評，同一時間也主辦台中藝術亮點「豐原藝遊山城亮點」巡禮活動，在漆藝館同時體驗漆藝及味噌DIY體驗製作與欣賞。

「鈿入漆藝三二事」陳振芳鑲嵌漆藝展展出螺鈿鑲嵌漆大型漆畫、立體盒瓶及將鑲嵌工藝的各類形工序版等30餘件創作，包括螺鈿、變塗、生漆原木拭漆、卵殼貼付等多元技法。

漆藝家陳振芳創作的螺鈿鑲嵌漆漆畫，技法精細成熟。（豐原漆藝館提供／王文吉台中傳真）

豐原漆藝館館長黃成中表示，螺鈿工藝是傳統的手工技法，一般俗稱「貝殼鑲嵌」，是一種製作相當耗時費工的精緻工藝，早在中國商朝出土的漆器上已可見螺鈿工藝。1950至1960年代，台灣螺鈿工藝與高級木製家具結合，產業十分興盛，當時的生產重鎮就在新竹。

黃成中指出，新竹螺鈿家具輝煌外銷了幾十年，直至19900年代，抵不過工資低廉的中國大陸，產業快速凋零。迄今，台灣技藝精湛的螺鈿師傅僅存數位，陳振芳即為其中的一位。

陳振芳展覽作品以平面貝殼鑲嵌為主與漆做結合，並輔以創作立體盒、瓶等作品，有以祥龍、莽袍及明年牛年的創作題材，螺鈿鑲嵌與生漆結合。陳振芳認為「創作漆藝品需耗費相當長的時間，且生漆非常不易掌控，很難預料效果是否如預期，直到完成的那一剎那。」

陳振芳不拘泥於傳統生漆技法，做出生漆的味道，配合深厚繪畫效果，讓題材作品的意涵與資訊可以直接的傳達給觀者。

陳振芳說，螺鈿漆器是漆藝重要一門技術，自己反過來學習先鑲崁螺鈿，後習漆藝，在螺鈿鑲崁超過35個年頭，漆藝磨練有20餘年，藉此次展覽分享近幾年醞釀於腦海中的想像，引用廣告一詞「無傳統不時尚，無文化不潮流。」

另外「藝遊山城 亮點巡禮」17日於豐原漆藝館畫下3場系列活動完美句點，本場次擴大「加1」概念，串聯「陳振芳鑲嵌漆藝展」活動進行聯合展演，活動加入更精采的漆藝作品展示及潭子國小太鼓跟國樂表演，令人耳目一新。

陳振芳鑲嵌漆藝展展出螺鈿鑲嵌漆大型漆畫、立體盒瓶及將鑲嵌工藝的各類形工序版等30餘件創作。（豐原漆藝館提供／王文吉台中傳真）

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