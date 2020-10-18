女星小S（徐熙娣）是著名的綜藝天后，小S以無厘頭、不按牌理出牌的主持風格，擁有不少粉絲支持，而個性親民的小S平時也不吝嗇分享生活日常，她昨（17日）就在網上曬出帶女兒吃壽司照，只見小S零偽裝現身餐廳，就有網友好奇問「這樣不會有人一直要簽名騷擾嗎」，對此，小S也大方回：「沒人理耶」。

小S昨在網上分享多張帶女兒吃壽司照，小S身穿條紋上衣、零偽裝現身餐廳用餐，頭戴貝蕾帽的二女兒雙手俏皮捧著臉頰，而許老三則是相當率性，滿口食物入鏡，小S也發文寫下：「沒想到週末夜我也會帶女兒出來湊熱鬧～」。

小S大方零偽裝到餐廳用餐，也引發網友好奇留言「巨星這樣出去不會有人一直要簽名騷擾嗎」、「巨星所到之處會不會引起轟動，然後被堵得水洩不通」 ，還釣出小S親自回應：「沒人理耶」、「根本不會」，同時也有粉絲直呼：「你怎麼那麼美」，小S則淡定回：「誇張了吧！今天真的還好」。

小S回應網友留言。（圖／取材自小S Instagram）

由於小S曬出的照片中不見大女兒Elly，對此，小S也大方向網友透露大女兒「在當宅女」，沒想到，下一秒就釣出Elly現身，還標記小Ｓ說：「我要睡覺了拜拜，回家不要大聲喧嘩」，母女的隔空互動逗樂眾人。

(中時新聞網)