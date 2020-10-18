今年受新冠疫情影響，許多人面臨被迫失業或放無薪假，對低收入家庭而言衝擊更甚，世界和平會今年再度與九歌兒童戲劇團攜手合作，於今(18)日推出「東郭獵人狼」戲劇，透過認購公益入場券方式，將活動結餘全數做為搶救受飢兒之用，期待未來「終結餓夢」。

世界和平會表示，兒童戲劇慈善公演活動今年將邁入第15年，今年再度與九歌兒童戲劇團攜手合作，推出「東郭獵人狼」這齣劇，本劇以人救狼、狼背信欲將人給吃掉的故事為主軸，讓觀眾思考並強調尊重地球上所有生命的議題，極富教育意義。

根據世界和平會貧弱兒少服務統計，該會服務的弱勢學童約有三成一周三天沒吃早餐，其中超過7成3的弱勢學童會擔心寒暑假沒有食物吃，因此該會長年以來藉由兒童戲劇慈善公演引領民眾關注「搶救受飢兒」的議題，並籌募所需經費，今年因疫情關係延後到今天舉辦。

本次活動將籌募全國2000位貧弱家庭學童寒假餐食及愛心食物箱經費，以確保弱勢學童寒假期間餐食無虞，營養不中斷。

世界和平會理事長林玉珠表示，透過兒童劇、文化之旅等活動，邀請貧弱學童與家長們共同參與，創造正向的互動機會，促進彼此情感交流，這是該活動的另一項隱含的意義，更邀請民眾一同支持家境辛苦的孩子們，成為他們堅強的後盾。

於2013年起擔任第一屆代言人、現職中廣節目主持人的趙婷指出，每年都會和全省世界和平會辦理的活動持續交流，也常常帶著4歲女兒一起做公益，期許自己「代言人不只是出席，更要知道幫助對象面臨的困境」、「有參與才有收穫」。

兒童戲劇慈善公演全國巡迴演出共16場，台北市場次於今日10月18日在台北市立大學中正堂隆重登場，各場次皆提供半數以上名額招待貧弱家庭親子免費觀賞。民眾可認購300元、500元或1000元的公益入場券，活動結餘全數做為「搶救受飢兒」服務之用，讓社會公益不間斷，愛心不打烊。

(中時 )