中信兄弟王牌本土投手黃恩賜日前因踩到球扭傷右腳踝下二軍，已無緣本季10勝，對此他並不感到遺憾，「現在最重要的就是總冠軍，都拚到這裡了，不打總冠軍才會後悔。」

黃恩賜7日先發面對樂天桃猿才繳出7局僅失1分的好投，拿下本季第9勝，卻在隔天與投手教練佛斯特一起跑步時不慎踩到球，造成右腳踝扭傷，下二軍養傷，也確定與本季10勝擦身。

回憶受傷當時情況，黃恩賜說：「當時就是集中精神，專注在看教練的腳步，努力要跟上他，還想說球如果打到就打到，不要踩到就好，沒想到就真的踩到，學長也都笑我怎麼這麼天兵。」

目前黃恩賜積極養傷，雖然傷處仍會疼痛，但他以可以忍受為前提，明天將進牛棚，備戰總冠軍戰。

被問到無緣10勝是否會感到遺憾？黃恩賜毫不考慮的回答：「不遺憾。就像學長說的，這只是個數字而已，是你的就是你的，不會強求，最重要還是以球隊為主。」

黃恩賜認為，棒球是團體運動，絕不是只看一人發揮而已，「要好就要大家一起好，我的個人成績沒有總冠軍重要。」他說，目前球隊上下想法一致，目標就是拿下暌違已久的總冠軍，「我們的氣勢、向心力不輸其他人。」

去年黃恩賜因傷提前結束球季，球隊在爭冠時期他已經為來年做準備，今年他誓言不要再度錯過關鍵時刻，「腳傷當然會著急，我的手都開過刀了，不想要再有那種被傷繃住的感覺，想趕快離開。」

(中時 )