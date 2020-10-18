蒸汽火車之王DT668列車末班車抵達後壁站，停留約20分鐘，鐵道迷排隊合照。（劉秀芬攝）

台南市火車節活動第2天，蒸汽火車之王DT668列車早上從善化站出發，走溪北線開往林鳳營站與後壁站，市長黃偉哲也特地趕到林鳳營站與鐵路局的機關士合影留念，現場更有小朋友表示還想要再搭，市長也當場允諾會再研議規畫辦理相關的活動。

今日蒸汽火車沿途及行經各車站與平交道路口，均有民眾聚集拍照，更有鐵道迷表示昨天已從保安一路追到新營，今天還要繼續追。後壁站也有民眾早上排隊半小時與蒸汽火車合照不過癮，中午逛完市集後，下午再繼續排隊半小時只為與蒸汽火車合照。

據負責拍照工作人員表示，今天早上蒸汽火車11點35分抵達後壁火車站後，停留85分鐘，吸引3000多人次進站爭睹蒸汽火車風采，從來沒有看過這麼多人買票進入後壁火車站。下午2點40分火車再度進站，3點03分在上千人歡送下返回林鳳營站。

今日的車廂演出邀請牧歌音樂工作室，在4個車廂帶來與火車相關的音樂彈唱，並搭配蒸汽火車的歷史介紹，讓民眾在搭車之餘也能有不同感受，團長陳景昭說，要在搖晃的車廂中進行吉他彈唱，對演出者也是一大考驗，所以大家今天都站三七步彈吉他，是個非常特別的體驗。

今天在林鳳營車站與後壁車站外也有「噗噗七恰音樂市集」，現場並販售限量永保安康織布鑰匙圈、驛藝生輝紀念明信片及臺南車站120周年紀念票卡，還有火車印章DIY、紙箱小火車彩繪、小島音樂會、限量噗噗七恰火車便當，要讓民眾除了看百年蒸汽火車頭，也一起認識台南的百年車站。

鐵道迷秀出追火車的證明。（劉秀芬攝）

(中時 )