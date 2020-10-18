警政署165反詐騙專線指出，以往假檢警詐騙，以面交鉅款為主，如今詐騙手段更進一步，除詐騙現金，還以「銀行員不可信」話術，要被害人申辦網路銀行，取得帳號密碼後，騙光被害人積蓄。60多歲剛退休的程姓男子，接到典型的假檢警詐騙電話，詐團誆稱他帳戶被盜用涉及洗錢，除要求匯款、提領現金等方式監控帳戶外，還要求申請網路銀行，聲稱經手的銀行員易走漏偵查訊息，程前後匯款9次，計遭詐騙700多萬元。

另外，桃園7旬林姓婦人，日前也接到自稱北市刑大警官的詐騙電話，對方騙稱涉及刑案，同樣要她申請網銀，並告知帳號密碼監管。除面交騙了她224萬，過了1個多月均未等到偵查終結的通知，打電話至北市刑大欲找當初承辦的警官，經北市刑大表示未有此人，才發覺遭騙，前往銀行調閱匯款資料，驚覺詐團透過網銀，遭詐領了700餘萬元，前後共計遭詐900多萬元。

刑事局預防科指出，假檢警詐騙大概分3階段話術陷阱，先假冒公務部門、電信公司或健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡及申辦電信並欠繳電話費。轉接給假警察，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，且偵查不公開要求當事人不得透露。

接著詐團會轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」。最新的手法，是會進一步要求申請帳戶網路銀行功能，進行網路匯款或提供帳號密碼，等於將被害人剝好幾層皮。

(中時 )