全國唯一登錄「磚雕」傳統工藝保存者的藝師王郭挺芳，10月6日仙逝，享壽79歲，台南市長黃偉哲18日上午公祭悼念，頒授題有「匠心獨具」的卓越市民表揚狀，黃偉哲感嘆，王郭老師仙逝是台南傳統工藝界一大損失。

黃偉哲表示，王郭老師選擇藝術中少有人走的磚雕，印證藝術家的精神就是能夠忍受孤獨，享受孤獨，進而追求孤獨。感念王郭老師的執著堅持，他在藝術上的造詣成就將永遠為後人所緬懷，謝謝王郭老師所帶給我們的藝術饗宴，豐富台南市做為藝術之都的精彩。

王郭挺芳民國31年出生於台南，自幼喜愛畫畫、雕刻，後來因緣際會認識磚雕藝術，並親赴大陸學習，30多年精研此藝，包括圓雕、浮雕和透雕等，不僅刀觸技法精細，也研究台灣在地材料與創作題材，作品突破傳統吉祥圖案與線條雕法，具高度藝術性與個人特色，創作的關公、達摩等人物栩栩如生，令人驚嘆。

2015年台南市文資處將「磚雕」列為市傳統藝術，挺芳師獲登錄為保存者，亦是全台唯一，被譽為「文化國寶」，2018年文化局為其出版影像紀錄《鑿下留真》，目前亦著手規畫「王郭挺芳磚雕作品」專書，記錄挺芳師磚雕創作過程及作品介紹。

文化局表示，挺芳師擅長難度較高的「窯後雕」技法，為台灣磚雕領域的代表者，挺芳師一生有89件磚雕作品，作品以生命百態、大自然萬物、台灣民間生活器具、裝盛用品為主，也不乏神像及人像創作，除了窯後磚雕作品外，亦曾以木、石、植物等不同素材創作，挺芳師對磚雕工藝保存貢獻卓著，是一代大師。

(中時 )