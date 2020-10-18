台北市銀髮族協會為慶祝重陽節，在18日與北市府合辦「老人關懷據點成果發表會暨益智闖關趣味活動」，參與活動的銀髮族超過千人，熱鬧非凡，台北市長柯文哲、社會局長周榆修與北市議員張茂楠共同出席活動現場，並贈送999份重陽福袋給長者。柯文哲表示，「取消1500元重陽禮金，但北市府在健保上幫長者省了9000元。」

柯文哲上任後，取消普通重陽敬老金，2015年又取消65至69歲長者健保補助，今年才恢復健保補助，此舉更遭議員質疑，是為討好長者，柯文哲18日出席老人據點成果發表會也提到，中央健保將調漲，北市長者的健保費就由老人買單，68歲的葉奶奶指出，拿到重陽補助金會比較開心，老人健保補助比較無感。

柯文哲表示，取消1500元敬老金飽受長者的謾罵，但健保補助會比較實際，台灣高齡社會的情形下，應給長者更好的福利，柯也預估，下半年健保費將調漲，長者的健保費一律由北市府買單。

被媒體問到，將重陽金轉為健保補助，長者會不會比較開心，柯文哲說，「我覺得比較實際，但長者不會開心。」

張茂楠表示，重陽節將至，邀請長者到現場共同參與益智遊戲的活動，讓長者能齊聚，上半年因疫情許多活動取消，長者也很失望，這次特別準備999份福袋給每位長者，盼能讓銀髮長者有個美好的重陽節。

拿到福袋的許奶奶開心的說，福袋有很多實用的物品，像是醬油膏、龜苓膏等生活用品，而益智遊戲區和表演都很有趣，還有義剪跟健康檢查都很用心。

老人據點發表會現場發放999份福袋，長者相當開心領取。（游念育攝）

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