台北城市科大化妝品應用與管理系三年級學生生麥凱琳對造型與化妝充滿熱情，以狂野的美感表現榮登「2020屈臣氏彩妝競賽」冠軍，不只獲獎金鼓勵，未來還可參與屈臣氏專業彩妝課程、職場體驗等，增加就業競爭力。

根據經濟部統計，隨著時代進步及生活水準提升，國人對於美妝需求越趨重視，藥妝零售業營業額持續成長，營業額已超過2000億元，由於實體店面是藥妝零售業銷售主要管道，因此美容諮詢服務頗具優勢。

屈臣氏為培育彩妝師，近年與城市科大妝管系產學合作，藉由競賽活動來學校挖掘人才。麥凱琳來自澳門，在老師陳靜瑀鼓勵下挑戰「2020屈臣氏彩妝競賽」，今年主題「大膽自我‧盡情玩色」，她邀請學妹陳芃羽擔任模特兒，為其量身打造狂野的造型與妝容，受到評審肯定奪下冠軍寶座。她未來想將所學帶回澳門，建立屬於自己的美感事業。

麥凱琳表示，為了比賽準備一個月以上，她苦思如何在模特兒的巴掌臉上呈現立體美感，最後決定運用彎曲的弧度展現野性之美，線條與臉的占比不能太多，雖柔和又要有力道，練習了很多次才滿意，為了表現妝容，她搭配高領緊身毛衣，再配合飄逸有動感的絲巾，模特兒在現場走台步時立刻成為吸睛的焦點。

(中時 )