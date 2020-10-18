由台南市玉井區體育會舉辦的崁頭山自行車登山賽，18日早上日6時從玉井出發，終點在崁頭山。比賽中途，一名青壯年男選手因心臟不適，經玉井警分局警員謝博丞駕駛巡邏車鳴笛開道護送選手下山交由救護車，所幸在救護人員進行詳細評估後，判斷並無大礙。

崁頭山自行車登山賽從玉井出發，途經楠西、曾文水庫、楠西隧道，至六甲、東山，終點在崁頭山。一名選手經過風吹嶺路口時向玉井警分局交通崗員警謝博丞求援，謝員除立即通報主辦單位以大會車輛載送選手下山，並以無線電通報勤指中心請求派遣救護車至山下會合。

在謝博丞一路鳴笛開道護送下，在短短15分鐘內於就從風吹嶺路口火速到楠西梅花餐廳前路口，在救護人員詳細評估後，選手幸好沒有大礙。

玉井分局長邱顯良表示，崁頭山自行車登山賽活動道路有長陡坡、急彎道及多處叉路口，除交通狀況複雜外，對於選手的心肺耐力也是一大考驗；而在本次比賽中選手突發心臟不適，謝員勇於任事，對於緊急狀況當機立斷，快速通報並火速開道，足堪表率，殊值嘉勉。

崁頭山自行車賽選手心臟不適，交崗警飛車鳴笛開道送醫。（台南玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

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