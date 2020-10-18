竹南龍鳳宮在每年農曆3月媽祖生日期間，都會舉辦媽祖文化祭，由苗栗縣各產業公會協會輪流主辦，今年受到新冠肺炎疫情影響，由苗栗縣糕餅商業同業公會所承辦的文化祭活動，因而推遲至農曆9月媽祖昇天得道日舉行，糕餅同業公會準備了由6000顆壽桃所組成的大壽桃向媽祖獻壽，並推銷苗栗好餅。

竹南龍鳳宮主祀媽祖，因此在每年3月媽祖誕辰都會舉辦媽祖文化祭活動，藉由替媽祖賀壽來推動地方產業文化，為了公平起見，每年文化祭活動都會由苗栗縣內各產業公會或是民間組織協會等負責主辦，主辦單位都是在前一年決定，由有意參加的單位向廟方報名後，擇日集合在媽祖面前，一一擲筊，由媽祖決定指定主辦單位，以及次年文化祭內容。

竹南龍鳳宮媽祖文化祭，竹南鎮長方進興（右）鎮代會主席何秀綿（左）到場向媽祖賀壽。（謝明俊攝）

今年獲得媽祖指定主辦文化祭的是苗栗縣糕餅商業同業公會，原本文化祭是在農曆3月舉行，但今年因受到新冠肺炎疫情影響，整個活動推遲舉辦，最後經向媽祖請示後決定繼續辦理，但改在農曆9月，也就是媽祖得道昇天日舉辦。

18日正是農曆9月初2，苗栗縣糕餅商業同業公會，由理事長鄧原豪帶領，特別準備了由6000個壽桃所組的大型壽桃，向姐祖敬獻賀壽，現場並有準備上百個大壽桃供各單位參拜獻壽，苗栗縣長夫人蔡麗卿代表縣長徐耀昌到場敬獻壽桃賀壽，竹南鎮長及鎮代會主席何秀綿也到場獻上最高敬意。

糕餅同業公會並在龍鳳宮前方廣場，邀請所屬會員展出各店最具特色的糕餅點心，讓各地前來遊客能品嘗了解苗栗在地最有特色的傳統糕餅點心，以達到推廣苗栗好餅的目的。

竹南龍鳳宮媽祖文化祭，現場準備大壽桃供信眾向媽祖獻祭賀壽。（謝明俊攝）

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