已婚男爽吃台大學姊妹丼！一名台大校友小雯（化名），婚後才1年多就發現丈夫阿翔（化名）偷吃，偷吃對象還是剛從台大畢業的學妹婷婷（化名）！阿翔被抓包後乖乖交出手機對話紀錄，裡面甚至包括婷婷下半身私密照，甚至還有一份她與阿翔的性愛光碟，通通成了鐵證。小雯向婷婷求償100萬元，台北地院審酌她是月薪2萬元的服飾店員，判她得賠40萬元。

根據判決書，台大畢業的小雯與丈夫阿翔於2018年3月間結婚，婚後育有1子。然兩人兒子才滿周歲，小雯就發現阿翔行蹤詭異，進而發現他與同樣是台大畢業的學妹婷婷（化名）發生婚外情，兩人交往時間長達7個月，期間以每2、3周一次的頻率發生性關係，還拍下性愛影片，婷婷還傳下體照給阿翔，氣得小雯提告求償100萬元。

婷婷辯稱認識阿翔時並不知道阿翔已婚，是直到交往2個月後才向她坦承，但阿翔稱自己的婚姻瀕臨破碎；而自己剛從大學畢業，初入社會，月入2萬多，房租即1萬多，請求法官減低賠償金額。

法官審理認為，婷婷確實侵害小雯配偶權，但整件事並非僅婷婷一人的錯，因小君並未對阿翔誼求償，審酌婷婷的所得和財產等狀況，最後判她須賠償小雯40萬元。

(中時新聞網)