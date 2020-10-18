解放軍轟-6N轟炸機疑掛載東風-17飛彈

網上曝光的影片顯示，解放軍轟-6N轟炸機腹下掛著大型武器。而這武器獨特的楔形特徵顯示，它很可能是高超音速飛彈。

據《戰區》（The War Zone）網17日報導，由這飛彈的外型看來，很像是解放軍陸射東風-17高超音速飛彈。它靠彈道飛彈發射後，可利用東風-ZF

高超音速滑翔體以遠超過5馬赫的速度，繼續飛向目標。

(中時新聞網)