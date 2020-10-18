影》陸轟-6N掛殺器呼嘯 疑為東風-17高超音速飛彈 16:372020/10/18 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍轟-6N轟炸機疑似掛載東風-17高超音速飛彈。（網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍轟-6N轟炸機疑掛載東風-17飛彈 訂閱影音： 中時新聞網 網上曝光的影片顯示，解放軍轟-6N轟炸機腹下掛著大型武器。而這武器獨特的楔形特徵顯示，它很可能是高超音速飛彈。 據《戰區》（The War Zone）網17日報導，由這飛彈的外型看來，很像是解放軍陸射東風-17高超音速飛彈。它靠彈道飛彈發射後，可利用東風-ZF 高超音速滑翔體以遠超過5馬赫的速度，繼續飛向目標。 (中時新聞網) #東風-17 #高超音速飛彈 #轟-6N #轟炸機 #中國大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 P＋聯盟》拿30分還不夠 高國豪賽後氣自己 18:202020/10/17 體育 蘭寧利》好好經營東沙島 20:222020/10/16 觀點 全亞洲最大 台灣國際農業機械暨資材展今移師桃園 18:092020/10/17 寶島 與中俄高超音速武器競賽 美防長：2023年實戰部署 17:592020/10/16 兩岸 疫苗緩打 反爆老人恐慌「搶打」風潮 她16字怒轟陳時中 11:412020/10/18 政治 流感疫苗接種爆大量 彰化公費設限 04:092020/10/16 地方新聞 流感疫苗破功 前陸委會副主委轟陳時中：忙備戰市長「狀況外」 19:052020/10/17 政治 2020台中太陽餅文化節祭 全年最優惠吸引人潮 15:542020/10/17 寶島 防疫情再起 11月擬內外緊縮 04:102020/10/17 財經要聞 限縮令第一天 里長衰成出氣包 04:102020/10/18 生活新聞 軍事熱門新聞 南早：陸部署東風-17準備奪台 升級東南沿海飛彈基地 - 軍事 影》陸轟-6N掛殺器呼嘯 疑為東風-17高超音速飛彈 - 軍事 陸超燃衝壓技術猛進 東風17射程起碼增5倍 - 軍事 阻美介入 東風17可改變陸對台戰略 - 軍事 可穿透美防空網 陸東風-17飛彈超殺 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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