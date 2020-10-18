每年10月底舉辦的同志大遊行為亞洲最具規模活動，台北地區多家星級飯店瞄準彩虹商機，各推食宿優惠。台北W飯店10月26日起至11月1日限時供應彩虹特調及彩虹沙拉等多項特製餐點；台北中山雅樂軒酒店即日起至10月31日推「Pride at Aloft」住房專案，除1泊1食超殺價2200元起，有機會抽中台中米其林推薦酒店食宿券。此外，台北新板希爾頓酒店2週年慶，即日起至12月25日每周五（含10月31日）以出示彩虹配件可享食宿優惠，推繽紛樂住宿專案。

歡慶同志遊行，台北W飯店自10月26日至11月1日於WOOBAR推出「彩虹週」活動，業者表示，「除了有彩虹主題特調Cocktail與彩虹Shot組外，還有彩虹沙拉、披薩及甜點等多項特製餐點限時供應，凡點彩虹系列單品即可獲得彩虹別針乙個，數量有限，送完為止」。

W飯店即日起至11月14日推「ITF線上旅展」住房優惠。（台北W飯店提供）

台北中山雅樂軒酒店推出「耀‧彩虹」七彩調酒盤。（摘自台北中山雅樂軒酒店官方粉絲專頁）

不只如此，台北中山雅樂軒酒店為呼應10月底於舉辦的同志遊行，即日起至10月31日推出「Pride at Aloft 」住房專案，除了優惠房價2200元起、享自助式早餐外，入住期間還能於17樓W XYZ BAR享用限定款「耀‧彩虹」七彩調酒盤（價值777元起），以此專案入住者有機會抽中「台中萬楓酒店豪華客房免費住房1晚並含2客早餐（價值9372元）」，超殺優惠狂吸客。

而台北新板希爾頓酒店為歡慶2週年，以實惠價回饋入住房客，即日起每周五（含10月31日）使用「繽紛樂Colorful Day! Colorful Stay!」住房專案，出示彩虹相關吊飾或服飾 （3種顏色以上），每房每晚贈送特製2吋彩虹蛋糕2個與2杯彩虹調酒兌換券乙張，業者表示：「將優惠期限拉長至12月25日，是考量遊客可於新北耶誕城入住亦能享用彩虹蛋糕、特調。」

台北中山雅樂軒酒店推出「Pride at Aloft 」住房專案、1泊1食優惠價2200元起。（摘自台北中山雅樂軒酒店官方粉絲專頁）

台北新板希爾頓酒店即日起每周五（含10月31日）可使用「繽紛樂Colorful Day! Colorful Stay!」住房專案。（台北新板希爾頓酒店提供）

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(中時 )