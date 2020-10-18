台南市近期發生之2件槍擊殺人案，引起媒體關注及市民關心，內政部徐國勇18日特地南下到台南市政府警察局，慰勉第一線警察同仁的辛勞，徐國勇表示，案件發生後要能立即破案，才是治安最大的保證，他表示特別感謝大家的辛苦。

會議中，徐國勇首先轉達總統及院長對於警察同仁的辛勞表達感謝之意，表示會與警察同仁站在同一陣線，積極為警察同仁爭取福利，對警察制服的改進意見，總統非常重視，因此已請工研院與廠商研究兼顧透氣性、延展性、英挺性的布料，制服的改善要一次比一次好。

徐國勇說，台南市的治安評比滿意度為6都第1名，特別肯定台南市政府警察局全體同仁的辛勞，對於重大刑案的偵辦，均能發揮專業、迅速逮捕犯嫌，即時對社會大眾說明案情穩定民心。

對於台南的治安工作重點，徐國勇也叮嚀，一旦發生重大案件要能立即偵破。槍砲彈藥刀械管制條例已修正，要各單位加強宣導。對於轄區毒品治安熱點，凡是特種營業場所要以第三方警政加強稽查。

此外，面對少年犯罪問題要多與教育機關聯繫防制。各單位要重視地下錢莊犯罪，特別對於與幫派、組織犯罪要立即蒐報查緝。

台南市政府警察局指出，近期發生之2件槍擊殺人案，均於案發後4小時內，立即嫌犯逮捕到案，有效穩定台南市的治安。局長詹永茂表示，絕對不容許少數的不法分子，因私人恩怨嫌隙，衝動開槍釀成治安事件，影響台南市治安，造成市民對治安不佳之觀感。

內政部徐國勇18日特地南下到台南市政府警察局，慰勉第一線警察同仁的辛勞。（台南市警察局提供／劉秀芬台南傳真）

(中時 )