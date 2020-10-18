世界和平會為照顧孩童生理與心理基本需求，除了推出「搶救受飢兒」幫助貧弱家庭兒童營養餐食服務外，「偏鄉圓夢」更是行之有年，讓孩童吃飽的同時，更達到自我實現的目的，不因困境失去追夢的機會。

根據《兒童權利公約》提到，兒童是獨立完整的個體，和所有人一樣需要被尊重、被保障並享有人權；不該因為處於貧弱及危機家庭中而讓孩子受飢餓或是剝奪其受教權。

世界和平會理事長林玉珠表示，透過多元才能的培育如偏鄉圓夢計畫幫助孩子勇敢追夢，不因困境而失去追夢的機會，更達到自我價值的實現。

而去年共幫助1699位缺乏資源的偏鄉與貧弱兒童培育屬於自己的創造力、表達力、音樂舞蹈藝術力等，早日發掘興趣與能力。

世界和平會總會公益發展部管理人鄧湘樺提到，多年前一位就讀新竹縣某國中的小煥(化名)，除了母親有身心障礙外，一開始也是極度拒學，大部分時間都是在輔導室待著，當時的輔導老師帶他畫畫，發現到他的美術才能，後來在美術老師帶領下及世界和平會的支持，小煥從拒學到開辦屬於自己的畫展，後來還將所得回饋學校。

另一位多年前就讀金山國小的阿德(化名)，這位男孩家境貧困，但喜歡肢體伸展動作的他小學參加舞蹈社，國中歷盡努力考上舞蹈專班，後來更考上台藝大，每次暑期都會回小學教導學弟妹舞蹈動作，更以過來人的身份告訴學弟妹千萬不要因為貧窮而放棄夢想。

世界和平會總會公益發展部高級專員劉俐君說，現在教育體系有所謂推徵制度，若孩子在學校就能早日發展並培養興趣，將來推徵也會更找到適合自己的方向，世界和平會除了提供貧困家庭必要資源外，也幫助他們學習為自己的未來奮鬥。

(中時 )