中央對公費流感疫苗施打祭限縮令，台北市議員游淑慧18日嘲諷衛福部長陳時中，就是因為大家聽神的話搶打，結果宣布暫緩50至64歲非高風險慢性病民眾施打，讓大家恐懼疫苗量恐不足又出現搶打潮。

陳時中坦承沒料到50至64歲民眾會搶打，游叔慧今在臉書PO文指出，陳時中有想過為什麼會出現搶打嗎？就是因為大家聽神的話。

游淑慧表示，月初流感疫苗開始施打，陳時中呼籲民眾施打，告訴民眾要避免流感、新冠肺炎兩症齊發，而且陳時中還率先施打，所以民眾聽話搶打。

她說，陳時中日前說沒料到民眾搶打，疫苗恐怕不足，所以宣布暫停50到64歲施打。結果長輩聽了害怕沒得打，所以再次搶打，本來基層以為暫緩50到64歲的施打後，人潮會稍微舒緩，誰知衛福部的緊急措施，反而誘發更多長輩因為恐懼不足而出來搶打。

游淑慧嘲諷，大官隨便一個「沒料到」，結果就是數十萬人倒大楣。

(中時 )