藝人翁家明跟老婆俞小凡當年因合作《望夫崖》而相識，相戀10年後於2001年結婚，已將近30年不曾搭擋合作的夫妻倆，日前為了代言「複方358紅麴磷蝦油」產品合體拍攝新廣告，翁家明表示，很開心這次可以跟老婆一起拍廣告，透露以前聽說有不成文規矩，只要夫妻合拍同一部戲，收視率都會不好，所以當時的製作人都不敢把兩人擺在一起拍戲。

忙拍民視八點檔《多情城市》的翁家明，在劇中已素顏沒打扮好一陣子，這次造型團隊把他打扮成韓風歐巴的感覺，連俞小凡看了都說：「女兒如果看到他這樣，肯定會愛上爸爸！」

翁家明、俞小凡明星夫妻為拍廣告再合體。（民視提供）

俞小凡表示，已有一段時間沒回臺灣工作，這次在臺灣拍攝廣告心情非常興奮，尤其是回到民視見到許多老朋友更是開心，加上得知臺灣還有很多觀眾關注並支持她，讓她很感動。許久未在臺灣有影視作品的俞小凡，被問要不要加入演戲，她說有邀約當然好，翁家明在一旁補充說需要勤練臺語，因為臺灣現在有越來越多戲劇都會以自然語呈現，不過不管老婆做什麼，他都會全力支持。

注重養生的翁家明說，他只要沒拍戲就會到戶外爬山，維持好體力，但也會適時補充保健食品，尤其拍戲時間三餐都比較固定，吃得東西熱量相對較高，冬天也快到了，心血管疾病風險高，他因此更注重保養。俞小凡被問會不會跟老公一起去登山，笑說「我要先練一練才行」，因為他的登山行程都是超級專業，除了要準備登山杖及專業配備，爬山過程蜿蜒曲折，讓初學者的她怯步。

(中時 )