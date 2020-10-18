高市治安再亮紅燈？知名美麗華舞廳7月甫爆發街頭鬥毆命案，時任高市警局長李永癸更被拖累拔官。未料，今（18）日清晨舞廳又爆酒客叫計程車時，亂嗆人與另派酒客起衝突，蘇姓酒客慘遭棍棒圍毆，造成頭部受傷，該舞廳今也緊急貼公告休3天避風頭。

警方調查，今晨6時許，44歲蘇姓男子消費後準備步出舞廳，疑因攔等計程車，與一旁的數名酒客起口角，現場展開大亂鬥，蘇被打到上衣被扯掉，頭部鮮血直流，倒臥在地，旁人急忙勸架「好了啦！拜託！」，最後在店家介入下，才叫計程車把蘇男送離現場。

警方出動快打部隊到場時，械鬥人馬早已鳥獸散。警方表示，今天前往被害人蘇姓男子家中詢問案發過程，蘇男坦言當時喝得蠻醉，才與酒店酒客發生衝突，其中2人持甩棍打傷蘇男頭部，1人用腳踢，其餘人馬在旁勸架拉人，後續將追查涉嫌打人的3名酒客到案說明，以釐清真正衝突原因。

不過，美麗華舞廳又鬧上媒體版面，這次店家在門口張貼公告，即起休業3天，21日恢復營業。舞廳業者無奈說，該名被打的蘇姓男子是常客，過去就因酒品差愛亂嗆人，這次是因為嗆別人三字經才引發衝突。

業者也強調，警方沒有施壓，反而舞廳發生鬥毆，「對警察感到抱歉」，才要出來向社會大眾說明。未來公司將加強自主管理，除以實名制入場外，及檢查是否有攜帶違禁品，而對於不同掛的客人離場採取分流措施。

新興分局呼籲酒店業者一定要做好自主管理，勿讓酒客在酒店內任意滋事，若酒店內部管理未做好，警方定強勢介入，避免不法情事再度發生。

美麗華舞廳又爆發街頭鬥毆事件，酒客亂嗆人惹禍上身。（翻攝畫面）

警方並呼籲，民眾暴力不能解決事情，針對各項暴力等犯罪行為，除持續規劃深夜臨（路）檢、巡邏勤務，遇有街頭滋事案件，立即啟動快速打擊部隊強力壓制，民眾人身財產安全，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。

(中時 )