繼摸海龜後，竟然出現餵海龜行為！海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所18日接獲民眾報案，小琉球龍蝦洞海域有潛水民眾餵食海龜情形，並出具一段影片，海巡人員追查後在沙灘發現準備離開的1男1女，將2人依違反野生動物保育法送辦。

小琉球今年旅遊超夯，也發生10幾起違法騷擾海龜案件，沒想到現竟「進化」到餵海龜。涉案的1男1女來自北部，這次為1團4人到小琉球潛水，其中男性為潛水教練。由報案民眾提供的影片可見，2人確實有餵食行為，海巡人員調查後依涉嫌違反野生動物保育法函送法辦。

海巡署指出，往小琉球的交通船上都會播放宣導影片，島上各個沙灘皆豎立保育宣導標誌，熱門水域海巡署也會廣播宣導海洋保育注意事項，遇到海龜等野生動物要求保持不接觸、不干擾亦不得有餵食行為發生，潛水教練也要負起宣導學員的責任，違反者可依野保法，處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金。

(中時 )