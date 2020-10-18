國道三號大林火燒車 神轎遭燒毀 16:572020/10/18 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號南下下午1時許發生火燒車事件。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉縣消防局今天下午1點07分接獲民眾報案指稱，國道三號南下283公里處（近大林隧道）發生車輛火警案件，請求協助，消防人員到場後半小時內將火勢撲滅現場無人員傷亡，起火原因待調查。 嘉縣消防局表示，現場為大貨車（神轎車）車頭燃燒，車上神轎全被燒毀，詳細起火原因待調查。 國道三號南下下午1時許發生火燒車事件。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） (中時 ) #神轎 #消防局 #人員 #起火原因 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北屯住宅火警頂樓濃煙狂竄 二大二小嗆傷送醫 16:402020/10/17 社會 澎湖遊艇大火燒到剩船殼 船主為保育志工曾因檢舉遭毆傷 10:342020/10/16 社會 闖國道釀10車連環車禍 機車騎士1萬元交保 14:572020/10/16 社會 西濱小貨車追撞砂石車 車頭全毀駕駛夾困車內 17:232020/10/16 社會 沒裝住警器 嘉義火燒厝1死2傷 04:092020/10/16 地方新聞 基隆造船廠竄出濃煙 無人傷亡 11:342020/10/18 社會 女香客擲筊驚見「聖筊黏神桌布30小時」 東嶽廟曝：神明指示 13:402020/10/18 搜奇 斷言民進黨不敢改兵役制度 宅神：沒人惹得起這136萬人 10:582020/10/17 政治 億級大師暴賺3億神操作 不管疫情只看一個數字 09:002020/10/17 財經 公費流感疫苗爆搶打潮 游淑慧諷陳時中：就是因為聽神的話啊 16:532020/10/18 政治 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 水溝旁驚見性愛娃娃 下體驗出大量男性體液 網：又一個射後不理 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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