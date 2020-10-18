嘉縣消防局今天下午1點07分接獲民眾報案指稱，國道三號南下283公里處（近大林隧道）發生車輛火警案件，請求協助，消防人員到場後半小時內將火勢撲滅現場無人員傷亡，起火原因待調查。

嘉縣消防局表示，現場為大貨車（神轎車）車頭燃燒，車上神轎全被燒毀，詳細起火原因待調查。

國道三號南下下午1時許發生火燒車事件。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

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