台鐵普悠瑪翻覆事故。(資料照片)

罹難者家屬代表林小姐（左）及董小羚。（陳怡誠攝）

台鐵普悠瑪翻覆事故將滿2周年，國家運輸安全調查委員會明日將網路公告最終調查報告，但前一天，也就是今天下午1時30分，先向罹難者家屬說明報告內容。會議開始前，一家8口罹難的董家大女兒董小羚痛批運安會「搞小動作」，要求家屬簽保密條款，所有家屬都拒簽。

董小羚說，「已經調查完畢，為什麼不能對外說明我們的看法？甚至還不准在會議中錄音、錄影，以免家屬對外說法錯誤？」罹難者家屬一度不願上樓開會，但最後仍上樓聽報告，只是未簽保密條款。

對於記者會臨時喊卡，改成網路公告最終調查報告，運安會解釋，因太接近兩周年，基於人道立場，怕造成家屬情緒擾動。不過，罹難者家屬認為運安會一廂情願。罹難者家屬代表林小姐說，原本要召開記者會，但因為怕家屬難過，而沒召開記者會，理由很簽強，或許家屬開會提出的問題，各位媒體能夠幫我們提出，但卻不讓記者提問。

董小羚認為，主委可能礙於上面主管的壓力，上面單位是行政院，可能行政院有壓力，否則為何原定計畫取消，還把帽子扣在家屬頭上說我們會難過，他們只想知道結果，跟我們心情怎麼樣，這個早晚都要知道的不是嗎？怎會把這帽子扣在我們頭上，這不太對。

至於運安會先與罹難者家屬說明最終報告內容，也讓家屬盡情提問，只是歷經2小時，董小羚說，僅在介紹調查小組成員、運安會成立宗旨以及事故經過，至今尚未講到結論。她說，事故過程她知道，全國人民也都知道。

董小羚說，她有提出11個問題要詢問運安會，包含：駕駛員為何會超速？為何不降速？主風泵4個壞2個，對行車安全有無影響？如不會，那事故列車為何無法完全傾斜？意外發生時台鐵公布的影像為何無時間？沒時間怎證明是事故列車影像？既然是駕駛員超速釀禍，為何要跟日本製造商求償6.1億？等問題要問運安會。

(中時 )