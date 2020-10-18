林舒語、羅巧倫近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享「夜路走多了總會遇到鬼」親身體驗。林舒語倒垃圾，怕吵醒當時1歲小兒子睡覺，要快5歲的大兒子幫忙看著，結果在回來的電梯撞見要她時刻帶著小兒子的老公，兩人一上樓就聽到大兒子撕裂哭聲，開門才知道小兒子哭到忘記呼吸，她嚇到邊哭邊發抖，趕緊拍打小兒子想叫醒他，沒想到小兒子一臉痛苦卻毫無聲音，接下來竟還翻白眼直接昏厥，還好老公接手狂拍，小兒子終於一臉無事醒來，她從這次再也不敢心存僥倖。

林舒語家裡要追垃圾車倒垃圾，偏偏每次倒垃圾時間，老公都還沒下班，有次到了倒垃圾時間，她要快5歲的哥哥在客廳看電視順便幫忙注意弟弟，帶著垃圾衝出家門狂按電梯，趕上垃圾車再趕緊衝回家，前後花不到5分鐘，她上來後小兒子也還在熟睡中，雖然她知道法律規定不行，但就這樣開始瞞著老公偷偷倒垃圾。有次她故技重施，沒想到卻在電梯遇到老公，這還不是最慘的，電梯打開後，只聽到大兒子邊搥門邊用撕裂哭聲大叫媽媽，原來小兒子年紀還小，只要生氣或哭泣就會忘記呼吸，幸好最後一切平安。她也呼籲家長們，千萬不要因為太忙，就跟她一樣心存僥倖。

羅巧倫高中翻牆翹課，竟骨折，內褲還被看光。（衛視中文台提供）

而羅巧倫高中翻牆翹課，爬上牆頭的她原本以為牆不高，一跳下去裙子當場被風吹起，把整個人罩住，她落地之後不僅腳骨折，還發現身旁有特勤人員，自己的內褲當場被看光就算了，特勤還馬上去通知教官，害著她骨折加下半身走光，當下還被記小過一支，真的好丟臉。

(中時 )