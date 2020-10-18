林務局新竹林管處與苗栗賽夏族人簽訂合作夥伴契約後，除了輔導賽夏族人發展林下經濟事業外，還主動邀請南庄賽夏族人成立巡山隊，協助林管處巡護山林，效果非常良好，因此新竹林管處近日招募甄選約僱森林護管員，招募7人中指定至少錄取原住民1人。

2018年，新竹林管處與南庄蓬萊賽夏族人簽訂和解契約後，同意並表動輔導賽夏族人在保安林地內，從事養蜂、種菇、養雞等林下經濟產業，藉以輔導賽夏族人在祖先的山林中，延續賽夏族的傳統文化及經濟活動，走出和解的第一步。

此外，林務局並透過賽夏族的長老們組建巡山隊，由蓬萊、東河及向天湖等部落的賽夏族人，自動自發地協助巡守周邊山林，防止非法山老鼠盜伐，以及協助維修山林步道，提供山友們良好的登山環境，巡山隊成立2年多來，發揮非常大的功能，確實遏阻不法盜伐事件發生。

蓬萊巡山隊每周上山巡守至少1次，每次都由賽夏族人自由報名參加，如果人數較多時，可分成7至8個小組分別由不同山徑入山巡守，如果人數較少時，則組成1至2個小組上山，每次巡山至少都得花上1天，由於每支巡山隊都有長老或是部落中有經驗的長者帶隊，所以對山林狀況非常熟悉，很容易掌握山中各種異常狀況。

南庄蓬萊賽夏族巡山隊和新竹林管處一起合辦山林消防演習。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

由於賽夏族巡山隊的成功經驗，因此，新竹林管處今年在招募約僱森林護管員甄試，招考正取名額共7名，特別指定正取名額中至少錄取原住民族名額1名，也保障原住民工作機會。

新竹林管處指出，約僱森林護管員將從事森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護及其他森林護管法規規定之相關工作。

初任約僱護管員每月薪酬30,030元起，依相關考核規定逐級晉升最高可至45,045元；如服務於高山或偏遠地區加給，則相對提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費；享有年終工作獎金，依規給予勞健保、勞退、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等福利。

約僱森林護管員甄試分二階段舉行，第一階段術科測驗於109年12月5日（星期六）舉行，測驗科目為實地騎乘循環檔機車及負重跑走，成績合格者始得參加第二階段109年12月6日（星期日）舉行的筆試與口試，有關甄試方式、科目及內容詳見新竹林管處甄試簡章。

新竹林管處招募森林照管員，指定至少取一名原住民。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

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