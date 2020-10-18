長榮航空機長體驗營今日開課，日前開放報名不到5天，256個名額就額滿，幸運拔得頭籌的首批16名學員在3位機長細心指導，以及深入淺出的解說下，真實體驗飛行員的訓練課程、實際操作模擬機體驗飛行一圓機長夢，也更加瞭解飛行員嚴謹的培訓過程。

學員在機長指導下，航機順利起降。（長榮提供）

長榮航空擁有兩棟訓練中心，是飛行員和空服員的培訓重鎮，各項設備平日僅供訓練使用，特別是各機型每台造價數億元新台幣的全飛行模擬機，可以模擬各種狀況，是飛行員進行培訓及年度複訓的重要設備，訓練能量經常滿載。此次在疫情期間舉辦機長體驗營，特地開放讓民眾有機會可以實際操作A330模擬機，體驗飛行的樂趣，也可以進入B747模擬機艙內參觀，是相當難得的機會。

學員順利完成一日機長體驗營，開心與機長在模擬機前拍照留念，為活動畫下完美的句點。（長榮提供）

長榮A330機隊機長李孔傑表示，飛行員是一項高度專業的職業，除了需要通過重重嚴格的考核，每一趟飛行也都需要經過縝密的規劃；今天的學員們無論在做飛行計畫、實飛模擬機、各項體驗課程的實作，都相當的用心，也充滿了好奇心，很高興有這個機會和他們分享飛行的點點滴滴，期待未來有更多志同道合的年輕朋友，加入我們的行列。

孫姓學員表示，喜歡在高空翱翔的感覺，一直以來都有飛行的夢想，但從來沒想過可以在真正的機長教導下自己開飛機，雖然是在模擬艙，但好像跟在真的駕駛艙一樣，當時有些緊張，但還是順利完成整趟飛行，非常開心。

長榮航空機長體驗營也安排學員實際操作機艙滅火、艙門開啟以及體驗機上緊急逃生訓練，此外讓學員與機長共進午餐，面對面交流工作甘苦與飛行趣事，一解民眾對於飛行的好奇以及學習更多的飛行知識。

(中時 )