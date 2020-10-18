宜蘭五十二甲溼地路段淹水 警拉封鎖線 17:072020/10/18 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣五結鄉五十二甲溼地道路有淹水情形，羅東警方拉起封鎖線封閉。（警方提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣近日雨勢不斷，羅東警分局利澤派出所今天（18日）上午接獲通報，在五結鄉利澤西路（五十二甲溼地）有淹水狀況，利澤所遂派員前往查看，並拉起封鎖線、現場警戒交管，截至下午5時仍持續封閉中。 警方表示，利澤所所長楊順權與員警吳景瀚到場後，發現連日驟降豪雨，造成道路部分路面有淹水情況，通報勤指中心後拉起封鎖線交管，以提醒用路人，避免車輛強行通過發生危險。警方呼籲，部分近山區路段發生淹水等情形，若無必要請盡量避免外出，行經淹水路段時，注意自身行車安全。 (中時 ) #淹水 #利澤 #封鎖線 #路段 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雨彈不斷 新寮瀑布步道暫封閉 04:102020/10/18 地方新聞 中捷綠線10月25日履勘 拚年底通車 04:102020/10/18 地方新聞 醫師竟是北捷襲胸累犯 停職查辦 04:092020/10/17 社會新聞 基隆加油站出口動線差 日開30罰單 04:092020/10/17 地方新聞 捷運綠線交通部25日履勘 中捷：期趕在年底前通車 15:182020/10/17 生活 國道10號旗山路段 小客車闖紅燈釀2車相撞6人傷 11:162020/10/18 社會 桃捷運綠線G04施工 車道縮減 04:092020/10/17 地方新聞 花蓮「玉長豐濱線」11月正式上線！名字有這6字享免費搭乘 17:242020/10/18 寶島 東西德成疫情分水嶺 04:102020/10/18 專題周報 連日大雨宜蘭傳零星災情 所幸雨勢已趨緩災情未擴大 11:392020/10/17 生活 寶島熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 2024總統大選藍綠「這兩大咖」出戰 媒體人：幾成定局 - 政治 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 一槍斃命？命理師爆美國大選最後結局太驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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