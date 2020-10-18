宜蘭縣近日雨勢不斷，羅東警分局利澤派出所今天（18日）上午接獲通報，在五結鄉利澤西路（五十二甲溼地）有淹水狀況，利澤所遂派員前往查看，並拉起封鎖線、現場警戒交管，截至下午5時仍持續封閉中。

警方表示，利澤所所長楊順權與員警吳景瀚到場後，發現連日驟降豪雨，造成道路部分路面有淹水情況，通報勤指中心後拉起封鎖線交管，以提醒用路人，避免車輛強行通過發生危險。警方呼籲，部分近山區路段發生淹水等情形，若無必要請盡量避免外出，行經淹水路段時，注意自身行車安全。

(中時 )