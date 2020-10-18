九九重陽節將屆，台中市女性市議員特為長輩請命。市議員黃馨慧說，明年元月開放萊豬進口，市府各局處應該提早研擬對策；社會局社區關懷據點提供老人共餐據點有411處；建議調漲餐飲補助採購國產豬及有機食材，讓高齡長輩食的安心。市府社會局強調，將持續輔導據點升級增加據點補助經費。

黃馨慧指出，醫生指有心血管疾病者食用萊克多巴胺美豬，血壓上升、心悸、誘發心臟病和高血壓的風險比一般人高出10倍以上；高齡族群飲食更需要小心、不要讓萊豬爬上餐桌。社會局社區關懷據點有提供餐飲服務多達411處，人數達數千人，要如何防範萊豬混入供餐飲食中？

黃馨慧、冉齡軒說，以目前社區關懷據點除補助行政管理費用，若提供餐飲服務並符合標準，社會局再加碼「加值服務補助」，以每週服務天數區分，一年最低5萬7600元、最高14萬4000元，以每餐20人計算，每餐每人補助27元，只夠買2顆茶葉蛋？

民進黨市議員邱素貞表示，面對老人化社會來臨，關懷長輩不能流於形式口號，她具體建議提高補助，每餐每人補助增加20元；提高餐費才能達到真正關懷之意，讓長輩吃飽飽、吃好好，比舉辦活動還重要。

社會局表示，社區照顧關懷據點餐飲費屬於巿府自編預算額外加值補助，今年及明年皆編列776萬元。近年來中央推動社區照顧關懷據點升級為社照C據點，經費依照辦理時段，由原本18萬元提升至27萬元到120萬元不等，共餐費用將提升。

社會局強調，因社區照顧關懷據點是自主共餐，食材多數來自市場採購或社區互助提供肉品，社會局雖然不能強制規範，提醒社區購買有生產履歷的食材，定期聯合衛生局檢查食品安全，一切依規定配合辦理；透過營養知能課程，教導長輩食安觀念。

明年元月開放萊豬進口，市議員黃馨慧等建議漲餐飲補助，採購國產豬及有機食材，讓高齡長輩食的安心。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

(中時 )