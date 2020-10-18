巧咖節會場的「南投觀光玩起來」抽獎活動，由南投縣府觀光處長陳志賢（左二）現場抽出幸運民眾梁先生，獲得頭獎汽車一部（黃立杰攝）

「南投世界茶業博覽會」10月18日圓滿落幕，縣長林明溱表示，2020茶博共湧入超過72萬人，總銷售額突破1.7億台幣。包括萬人野餐會、巧克力咖啡節等活動吸引全台觀光客；閉幕在中興新村操場，舉辦「南投觀光玩起來」抽獎活動，幸運民眾梁先生驚喜抽中汽車。

林明溱說，11年來茶博每年都吸引大批國內外茶客來買茶、觀光。今年茶博再升級，更多展場加裝冷氣，讓遊客逛得舒適。八大展區各自發揮功能，各家展場都門庭若市，今年參加茶葉展銷的攤位有1／4是第一次加入，直呼生意太好了，據統計每日入場達5萬人以上。

不僅好茶賣得嚇嚇叫，新興產業也深具競爭力，投縣府期藉由這次活動，帶動整體觀光產業，加強品牌行銷，增加南投觀光的創造力，進而凸顯台灣飲品文化，提高台灣茶、咖啡、可可的知名度。

而巧咖節會場的「南投觀光玩起來」抽獎活動，由家住南投的梁先生幸運獲獎，直呼太幸運，梁先生說目前家中只有一台車，多一輛四輪不嫌多，相當高興。

今年茶博周邊活動豐富，參觀人數屢屢刷新，銷售額創下11年來新高，林明溱表示考慮規劃明年茶博擴大、延長舉辦，將增加民生設施如垃圾桶、女用化妝室的設置，積極統合相關單位，向中央加碼爭取補助經費，將世界茶博推向更高峰。

(中時 )