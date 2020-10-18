新冠疫情全球肆虐，一群志工默默付出己力協助第一線醫療人員防疫，旺旺文教基金會、中國時報等單位邀請花蓮縣政府，一起舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，由6位實力派唱將用歌聲慰勞、溫暖花蓮每一位參與防疫志工人員的心。

「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會今下午在花蓮縣文化局演藝廳開唱，縣長徐榛蔚因全民運不克前往，由縣府秘書長張逸華代替向縣內志工表達感謝；張說，因為有志工與第一線醫護人員，才能讓花蓮在疫情肆虐下仍然保持零確診。

旺旺文教基金會主任周哲仁上台勉勵志工，他說，隨處可見志工於社會各角落服務的身影，他們是維護社會安定的一股力量，因此舉辦公益演唱會慰勞他們無私的奉獻，並藉活動傳遞「人人為我、我為人人」社會服務概念，吸引更多民眾投入志願服務行列。

知名廣播主持人DJ圓圓擔綱主持，節目由同為花蓮吉安人的民歌唱將李明德以輕快的「廟會」熱場，超偶出身的卑南族歌手江明娟、資深女歌手蘇霈、軍中情人周子寒、魯冰花曾淑勤等實力派歌手，輪番上陣演唱耳熟能詳經典老歌，現場逾600位志工們也在歌聲中手持螢光棒，現場星光熠熠，充滿感動，最後國民阿嬤鳥來嬤一聯串逗趣說唱替活動畫下句點。

疫情關係，現場與會來賓全程戴上口罩，由文化局及花蓮國際青商志工們，提供會場引導、體溫量測、驗票及環境維護等工作，象徵縣內志工服務活力、傳承與互助精神，旺旺文教基金會也感謝亞洲水泥公司、美侖大飯店等單位支持，讓演唱會圓滿完成。

花縣府秘書長張逸華代替縣長徐榛蔚向志工表達感謝，因為有志工與第一線醫護人員，才能讓花蓮在疫情肆虐下仍然保持零確診。（羅亦晽攝）

(中時 )