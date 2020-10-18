台鐵彰化永靖車站屬於招呼站，幾十年來要到車站還得彎來彎去，新建10米聯外道通車解決交通瓶頸，縣長王惠美推薦來永靖旅遊，交通部公路總局也強調和縣府保持密切合作，做好交通基礎建設，總共有將近60億元的工程在執行中。

彰化縣政府協助永靖鄉公所爭取經費辦理「台鐵靖車站聯外道路新闢工程」，從永崙路起往南，沿台鐵縱貫線西側，終點為永興路路口，18日上午舉行通車典禮，縣長王惠美感謝交通部公路總局補助2264萬元，縣府配合款614萬元、公所自籌款614萬元，還有民代、地主等配合，促成長365公尺、寬10公尺的新闢道路，總經費3492萬元，突破交通瓶頸。

「進出門戶終於通達了！」永靖人歡喜，永靖車站為全台鐵路客運人數最多的招呼站，每日進出人次約為1000人左右，站區唯一的聯外道路為永崙路和九分路卻過於狹窄，到站、下車乘客還得彎繞，路打通後，對地方幫助很大。

王惠美推薦，永靖鄉有很多寶，如永靖老街為台灣第一個私人建街，還有忠實第、永靖魏成美公堂、永靖公學校宿舍、永靖餘三館等許多歷史建築，永靖還有花卉苗木等重要產業，值得串聯一日遊。

永靖鄉長詹木根說，永靖是花卉果樹苗木故鄉，還聚集了中草藥材，替永靖產業增添傳奇性和多元性，有許多景點，真得很需要一個更看得到的「出入門戶」，能夠解決鄉親數十年來企盼，感謝地土成人之美，讓規劃、動工得以順利進行，也感謝交通部公路總局對新闢道路支持和長縣府團隊在地方自籌款的鼎力相助。

交通部公路總局第二區養護工程處長劉世桐表示，公路總局這幾年來一直和彰縣府保持密切合作關係，前瞻計畫各項獎補助部分也都全力協助，目前總共有將近60億元的工程在執行中，有了這些基礎建設，地方交通、觀光產業都有更好的發展。

台鐵永靖車站聯外道路新闢工程落成，從永崙路起往南，沿台鐵縱貫線西側，終點為永興路路口，闢建10米寬道路，18日舉行通車祝禱典禮。（吳敏菁攝）

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