高雄市政府社會局於18日在兒福中心舉辦「坐月子到宅服務優質服務員表揚活動」，鼓勵專業且盡心服務的優質服務員，活動共表揚服務員44位，其中16位獲頒優質服務員獎，28位獲頒最高榮譽獎；受服務的產婦也到現場，分享自己坐月子的心得。

有4個寶貝的媽咪表示，自己很黏小孩，前兩胎在家坐月子，訂購的月子餐送來時，又正好在餵奶，於是只訂了10天就停送；懷第3胎時，上網搜尋到高雄市有提供坐月子到宅服務，且月子服務員擁有好廚藝，不但兼顧到產婦的喜好和飲食習慣，把自己餵的飽飽的，照顧新生兒更有一套，讓自己產後照顧的焦慮和挫折得到紓壓，在生心理上都獲得極大的照護，所以生第4胎時，毫不考慮的選擇了社會局坐月子到宅服務。

另一位產婦媽咪分享說，服務員會教導如何看寶寶的需求、調整寶寶的作息，甚至不藏私的傳授製作餐點的小撇步，就像家人一樣，也感受到專業的服務員對工作的熱愛。

社會局長謝琍琍表示，每位全方位的坐月子專業服務員，皆經過240小時的培訓課程及每年20小時的在職訓練，具備嬰婦照護能力、月子餐烹飪等相關專業知能，7年來已服務高市5175位產婦，為促進中高齡婦女就業，共培訓了坐月子到宅服務員767名。

(中時 )