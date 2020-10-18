三芝興華國小附幼廚工許美珠獲獎表示，她將所有幼兒園的孩子都當成自己的小孩，所有要吃進去的食材，都以最嚴格的標準看待，烹調食材用簡單、健康的料理方式。（教育局提供／戴上容新北傳真）

三芝區的興華國小附幼廚工許美珠，運用專長與創意將淡水有機蔬菜、南瓜以及三芝茭白筍融入幼兒園菜單中，並結合園方推廣「食物王國」體驗主題，讓讓孩子有機會觸碰蔬菜、愛上蔬菜，創意的表現，獲選今年新北市教保服務績優人員獎。

新北市府日前舉辦新北市教保服務績優人員獎，今年遴選出資深及績優教保人員65位，其中服務21年、三芝興華國小附幼廚工許美珠獲獎表示，她將所有幼兒園的孩子都當成自己的小孩，所有要吃進去的食材，都以最嚴格的標準看待，烹調食材用簡單、健康的料理方式。

興華國小校長李連成表示，學校也推出「食物王國」主題課程，教幼生認識六大類食物，並將融合蔬菜相關的兒歌、繪本、海報、遊戲等不同方式發展延伸課程，甚至運用跨領域的方式，讓幼兒與教師討論製作出學校一日菜單，發展孩子多元智慧。

教育局表示，每學期提供幼兒園在地小農名單，鼓勵幼兒園向在地有機蔬菜小農採購食材，公立幼兒園2016年起全面供應幼兒每天食用至少一道有機蔬菜， 2017年起非營利幼兒園也全面跟進，目前全新北公共化幼兒園共有310幼兒園、3萬多名幼生受益。

(中時 )