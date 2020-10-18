大選情勢影響市場行情舉世皆然，緊崩的美國大選使得全球股匯市多空膠著，外匯AI交易員提供的最新外匯投資組合，9種貨幣對美元的多空配置，3種作多、6種作空，顯示美元扣除避險用途之外，基本面牽動下仍然偏弱。

DeepMacro深數宏觀指出，近兩周來美國的政治不確定性上揚，同為國際避險貨幣之一的美元，暫時得以放緩第三季的極弱態勢，惟就總體經濟來看，弱勢美元還不到折反點，目前對美元不振、空頭部位增加的澳幣、英鎊，實際上與其經濟條件、疫情再起有直接關係。

星展集團財富管理投資長辦公室就指出，澳幣兌美元連續三次未能嘗試突破0.73，澳洲央行理事會正在評估是否買進長天期公債以提振就業，投資人對進一步貨幣寬鬆預期升溫，澳幣兌美元走弱．周貶幅0.95％，收0.7094美元。

富蘭克林證券投顧分析，政局的動盪引發的避險需求，成為美元上行的重要支撐因素，美元方向仍然偏弱，短線可觀察美元指數能否站穩94，再向上看95，否則應在93～94區間狹幅震盪。

外銀財富管理團隊指出，外匯市場較令投資人挫折的是，單一貨幣的樂觀情緒一直?有延續，歐元、英鎊早先呈現跌深反彈走勢，很快就又面臨賣壓，美元一度因避險功能而止跌，實際上又不太能重押，而外部的政治情勢膠著更讓外匯交易難以判定方向，感覺市場上的樂觀指數一整個低盪。

(工商 )