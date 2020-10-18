胡瓜、阿翔近日主持《綜藝大集合》，一開場就來了一位泰拳高手，沒想到竟是胡瓜巧扮，他一出場就跳了泰拳的祈求舞，祈求今天比賽順利，但這樣的儀式卻沒給他帶來好運。他為大家示範泰拳基本踢擊動作，氣勢凌人卻一腳踢空，讓眾人大笑，接下來表演踢擊訓練，找了童韋傑拿著軟墊讓自己踢擊，好笑的是，他輕輕一踢，「做作」的童韋傑瞬間滾翻5、6圈，眾人全傻眼。

所有人笑說：「不是瓜哥的踢力了得，是童韋傑馬屁翻滾功夫很厲害！」並驚呼童韋傑腰力超好。胡瓜還邀請他的「民間友人」加碼資訊汽車駕駛教育學會理事長陳永親，不但騎來超帥氣重機，還為觀眾加碼，看到如此帥氣的重機，胡瓜自曝當年自己可是重機男神，現場還搞笑載著黃沐妍，不但不帥，場面還一度很爆笑，讓人懷疑他當年到底有沒有騎過重機。

胡瓜（中）跳泰拳祈求舞，（民視提供）

而秋分時季才有的萬里蟹也來到現場，鮮甜味美讓所有人瘋狂，胡瓜說：「台灣真的是寶島好地方，秋天美味的萬里蟹，也是台灣特色之一，豐衣足食真是我們的福氣。」阿翔更特別戴上可愛的螃蟹帽，送給今天沒拿到獎金的藝人與來賓，並喊話「台灣美食世界第一」，用行動力挺美食。

(中時 )