「玉長豐濱線」郵輪式公車11月1日起正式營運，民眾名字中有「玉、長、豐、濱、金、剛」任一字，11月30日前可免費搭乘。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

東海岸沿線風光明媚，但交通不便，「玉長豐濱線」郵輪式公車可讓遊客感受東海岸悠閒風情。（羅亦晽攝）

東海岸沿線風光明媚，然而鐵路僅沿花東縱谷鄉鎮建置，交通十分不便，東部海岸國家風景區管理處近期規劃「玉長豐濱線」，利用台灣好行專車，串聯花東縱谷及東部海岸景區，下月正式營運，旅客搭火車體驗縱谷之美，轉乘客運聆聽山海對話，感受東海岸悠閒風情。

東管處日前與花蓮縣府合作新闢「玉長豐濱線」，向公路總局申請路權，利用遊輪式公車，銜接縱谷及海岸線；東管處表示，先前已利用中秋節及雙十節連假期間試營運，免費提供民眾搭乘，搭乘率且高達8成，相當搶手。

東管處長林維玲表示，「玉長豐濱線」將大幅海岸沿線居民交通不便的問題，並對想深度旅遊花東遊客來說是不錯的選擇。

林維玲指出，「玉長豐濱線」每天一班車，上午10點50分從縱谷處的玉里火車站出發，行駛玉長公路到海岸線，沿途經過安通溫泉、寧埔休憩區、長濱鄉公所、北回歸線、石梯漁港、石梯坪、奚卜蘭遊客中心、金剛大道、長濱農拓中心等點，下午4時50分回到玉里火車站，車上有導覽人員解說，北回歸線、石梯坪等主要景點也有下車導覽服務。

試營運期間有民眾建議公車班次時間是否能提早及是否能供餐等，林維玲說，先前規劃「玉長豐濱線」時，主要是配合台鐵北上及南下抵達玉里火車站的時間，未來會再視情況調整；另外因石梯漁港店家較少，目前雖然沒有供餐，不排除未來提供。

「玉長豐濱線」郵輪式公車11月1日起正式營運，將分成一日券及兩日券，為迎接首行優惠，民眾名字中有「玉、長、豐、濱、金、剛」任一字，11月30日前可免費搭乘，且手上有東部海岸線票根者任何一款，搭乘也可享半價優惠，座位有限，東管處提醒民眾務必上網預約。

(中時 )