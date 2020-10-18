大城沿海為海漂垃圾的熱點，彰化縣環保聯盟首創在大城海岸的溪流口設置攔截網，18日百人淨灘，共清除海漂垃圾共901.7公斤。（彰化縣環保聯盟／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣大城鄉緊臨濁水溪出海口，海流特性，加上潮間紅樹林、互花米草等，垃圾特別容易擱淺泥灘地上，彰化縣環保聯盟首創在潮間帶架網攔截，不使垃圾流向大海，18日百人淨灘，共清除901.7公斤垃圾，時逢大退潮，台灣招潮蟹難得探頭招手，讓志工振奮極了。

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有表示，全國首次潮間帶垃圾攔截收集行動，希望保護國際級濕地，由於潮水南北匯集在彰化海岸，大城還成了海漂垃圾的熱點，飄來大量國內與國外的垃圾，還包括中南部垂掛式棚架使用的保麗龍、漁撈的浮球及寶特瓶等石化廢棄物，提出攔截構想，並實際行動。

環保署環境衛生及毒物管理處處長蔡玲儀和彰化環環保局長江培根等也都一起參與，蔡玲儀表示垃圾攔截行動很有意義，未來會跟土地管轄單位國有財產署共同商議進行長遠的規劃

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彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，大城鄉潮間帶是台灣招潮蟹密度最高棲息地，緊臨濁水溪口出海口也是台灣白海豚的出現地熱區。每月大潮是垃圾量最多時候，試行全國首次潮間帶的海廢攔截行動，後續仍會不斷地嘗試適合這區位的攔截模式。

大城鄉西港國小校長洪信德也號召師生一起參與淨攤活動，並把浮球保留下來，未來將透過彩繪浮球活動，進行海洋環境教育。

上百志工投入淨攤在大太陽下不停撿拾，驚訝海廢數量驚人，不停撿拾、分類，總算讓海岸回復乾淨面貌，統計撿拾垃圾總計901.7公斤，其中不可回收168.3公斤，保麗龍200.7公斤，浮球170.1公斤，寶特瓶235.1公斤，玻璃瓶123.2公斤，金屬類4.3公斤。保麗龍體積最龐大，多疑似南部沿海養殖使用，寶特瓶則數量最多且最重，不少還來自鄰近國家。

(中時 )