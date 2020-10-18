41歲國際影后章子怡在今年1月喜迎兒子出生，和老公汪峰湊得「好」字，而產後休養10個月的章子怡，昨（17日）則把產後首亮相獻給精品品牌的2021時裝大秀，已瘦回49公斤的章子怡，身穿藍色緞面洋裝優雅現身，裙擺的開高衩設計，讓章子怡一雙美腿全都露，章子怡絕美現身之餘，卻有眼尖網友發現，她髮際線明顯往上移，額頭全現形。

影后章子怡和汪峰結婚5年，夫妻育有一子一女，湊得「好」字。（圖／本報系資料照片）

好久不見的章子怡，昨以一襲藍色緞面洋裝優雅現身時裝大秀，已瘦回49公斤的章子怡，舉手投足相當亮麗，其中，章子怡裙擺的開高衩設計，讓她一雙纖細鳥仔腳若隱若現，而精心打扮的章子怡還特別戴金色、銀色耳環，不對襯顏色的搭配也讓章子怡直呼：「好玩一點」。

章子怡產後狀態極佳，也讓她自信表示，自己的現在很不錯「很久沒出來工作了，難得出來玩一下」，同時，章子怡也主動提到自己往後梳的髮型「頭髮跟以往不太一樣，挺有趣的，我剪斷了一些」，不過眼尖網友則發現，章子怡髮際線似乎往上移，媒體還拍到她額頭見客照。

不過在章子怡工作室釋出的照片中，章子怡顏值精緻、身形纖細，至於網上指她髮際線往上移，在官方照中，章子怡的髮線正常、不至於過高，同時，也有人認為，應是章子怡難得露出全臉，才會看起來不太一樣。

(中時新聞網)