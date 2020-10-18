衛福部前天緊急宣布暫緩50-64歲公費對象接種，衛福部長陳時中坦言，過去50-64歲公費對象接種率不高，今年突然增多，未在意料中。對此，新北市議員葉元之直批，這是一個很低級的錯誤，並直言陳時中最近的一些表現和言論，讓他感覺是「傲慢帶來無知」。

葉元之17日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中稱沒料到真的非常奇怪，因為他10月初還開記者會找人來代言，也和大家解釋為什麼這次打很重要，「因為有新冠肺炎，為了減少去醫院的機會，所以趕快來打流感疫苗」。

對於陳時中的說法，葉元之質疑，「陳時中你對自己的魅力有懷疑了嗎？你以前不是常常去各地代言觀光嗎？不是都造成人潮嗎？不是只要指揮中心前面放一個芭樂，芭樂就會暢銷嗎？怎麼你現在去代言疫苗，你覺得會沒人來嗎？」

葉元之指出，他覺得很奇怪，並痛批陳時中稱一開始沒料到，真的是一個低級錯誤，「這個政府會犯這樣的事情，真的是很難想像，一開始犯這種低及錯誤，後來危機處裡也很糟」。

葉元之更說，幾個禮拜之前，就有里長和他反映施打流感疫苗的人變多了，而他也呼籲陳時中應該動態式檢討，發現有那麼多的時候，最起碼可以做一些因應，「50歲到64歲不能打好像是昨天才宣布，今天馬上就實施，早上一堆里長在廣播50歲到64歲不要來，有的在現場講了就被罵，所以我覺得很難想像。」

葉元之認為，陳時中現在已經在消耗自己的能量，之前防疫也許做得非常好，可是後來很多事情是有點荒腔走板，並直言陳最近講的一些話讓他覺得，「傲慢已經帶來無知了」。

(中時新聞網)