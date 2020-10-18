高雄大遠百週年慶即將在10月22日開跑，拚業績不忘做公益，今舉辦造勢大會，特別攜手高雄市美濃區公所及農會舉辦「濃來遠百 果然利HIGH」系列活動，齊推公益愛無限「食物箱大募集」，並宣傳美濃區在地文化及農特產品。

高雄大遠百今邀請高雄市政府民政局長閻青智、高雄市政府農業局代理局長王正一代理局及高雄市美濃區公所區長鍾炳光與高雄大遠百店長毛郅國協理共同領軍，率領美濃區公所吉祥物「阿弟牯、彩妹」與高雄大遠百吉祥物「太陽寶寶」一同擔任公益大使，邀民眾體驗美濃文化之美，同時享受遠百週年慶的15％超級回饋，業績勢必成長10％，絲毫不畏今年初以來爆發新冠病毒的嚴峻挑戰。

毛郅國表示，自2017年起，陸續與高雄市各大區公所，包含大寮、內門、永安等公所於年度最大檔期-遠百週年慶期間，共同扶植在地產業，推廣在地文化，已成為產官學最佳典範，獲得民眾的肯定。

今年週年慶特別攜手高雄市美濃區公所、美濃區農會共同舉辦「濃來遠百 果然利HIGH」系列活動，強力宣傳美濃區在地文化及農特產品，首推公益愛無限「食物箱大募集」愛心升級2.0，為偏鄉家庭募集聖誕節膳糧食物箱，希望大家踴躍認購，讓安得烈食物銀行照顧的家庭都能吃到美濃道地好米及優質農特產品。

美濃食物箱認購價每箱300元，凡民眾一次認購二箱並捐出即可獲贈紅布朗國際有限公司所贊助的愛心禮乙份-紅布朗果乾什錦麥片500g乙包(價值300元) ，歡迎民眾一起到高雄大遠百地下一樓異國食品館認購食物箱做公益，讓社會更美好！

鍾炳光表示，和高雄大遠百合作舉辦「濃來遠百 果然利HIGH」，主要是推廣美濃當地特色，美濃是台灣十大觀光小鎮，擁有4000公傾良田，土壤肥沃，加上灌溉水源充足，造就出許多美濃限定的農特產品，最為民眾熟悉的就是美濃高雄147米，另有月光山木瓜、野蓮、冬季的白玉蘿蔔和橙蜜香番茄。

此次特別感謝高雄大遠百於地下一樓引進「美濃物產快閃櫃」，現場展售美濃高雄147米、美濃白玉老蘿蔔乾、橙蜜香蜂蜜番茄乾、芝蔴油、紅豆、黃豆、黑豆及野蓮手工皂等眾多商品，讓民眾在高雄大遠百也可購買到美濃的優質商品，同時認識美濃在地文化之美。

高雄大遠百週年慶十月二十二日正式開打，推出化妝品、內睡衣當日單筆消費滿2000元送200元，首12日單筆滿10000元加送250元，還可再搭配13大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿6000元送250元，實質回饋達15％。

值得一提的是，今年特別大手筆規劃百貨服飾當日滿5000元送500元，全館持13大銀行信用卡單筆分6期刷滿6000元送250元，十一月二日前於女用品、女男童裝、家用品單筆刷滿8000元再加送200元，大家電則是單筆滿10000元送1000元，數位3C(含APPLE)、MUJI無印良品刷9大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10000元也可獲贈500元十足抵用券，精打細算的果粉們千萬不能錯過獨家5％回饋，

高雄大遠百週年慶攜手高雄市美濃區公所及農會舉辦「濃來遠百 果然利HIGH」系列活動，齊推公益愛無限「食物箱大募集」。（柯宗緯攝）

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