川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）13日歡慶27歲生日，不過生日這一周她一點也不好過，先是因為慶生沒有保持社交距離被罵翻，後來姐姐伊凡卡（Ivanka Trump）在推特上獻上生日祝福，不過卻出糗標記錯誤帳號，標記成假帳號，讓蒂芬妮不僅沒收到祝福，還備受羞辱。

《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，川普小女兒蒂芬妮上周生日超不好過，她在邁阿密歡慶27歲生日，卻被爆料沒有保持社交距離，因此被網友罵翻。

當天她的同父異母姊姊伊凡卡也在推特上獻上祝福，伊凡卡的祝福推文相當有誠意，不僅獻上生日快樂與充滿愛意的祝福，還放上孩童時期伊凡卡雙手抱著小蒂芬妮的可愛合照。

不過糗的是，伊凡卡卻標記錯對象，她在推文中標記「@tiffanytrump」，實際上這是一個假帳號，只有700人左右追蹤，蒂芬妮真正的推特帳號是「@TiffanyATrump」才對，因此即便伊凡卡獻上祝福，不過實際上蒂芬妮並沒有收到。

奇妙的是，伊凡卡到現在都沒有更正推文，推文現在還是標記假帳號。

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文章來源：Tiffany Trump’s birthday week gets worse

(中時新聞網)

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