台灣健康保險學會今天召開研討會，探討健保費率該如何調整，前衛生署長楊志良表示，今年景氣差，若調漲健保費可能引發失業潮，不相信蔡政府可以擋住財團壓力調漲，若真的調漲我就改投民進黨，對此健保署副署長蔡淑鈴也回應，以目前法規來看，健保費率調高最大苦主就是雇主，因此調高費率只是手段，整體改革還是要修健保法。

台灣即將步入超高齡化社會，加上少子化衝擊，讓健保破產議題持續發燒，台灣健康保險學會今天在公共衛生聯合年會中舉辦健保論壇，探討健保改革議題，邀請到前衛生署長楊志良、政大創新國際學院副院長連賢明以及健保署副署長蔡淑鈴共同探討健保改革議題。

楊志良在會中提到，雖然佩服衛福部長陳時中選在今年經濟最壞的時間點提出調整健保費的勇氣，但若調漲許多中小企業很可能支撐不了負擔，應該會出現失業人潮，因此不相信蔡政府可以擋住財團壓力調漲健保費，若是這樣我就改投民進黨。

楊志良還提到健保給付無效醫療等議題，他指出現在有太多人在延長醫療的痛苦，例如植物人、癌末臨終患者等，耗費大量健保費用，但安寧緩和醫療條例已通過多年，也不見政府積極推廣，這部分仍有待改進。

楊志良也說，當今的健保並非真正的健保，而是醫療保險，因為健康保險必須要促進人民健康，合理就醫，但光是國健署加上疾管署施打疫苗的預算總額，都不及健保支出的百分之一，可見健保初衷根本是本末倒置。

連賢明則指出，現在世界各國的醫療支出成長都高於國民所得成長，但相聚其他國家，台灣的醫療支出成長卻很緩慢，造成我國每次調漲都要大幅度提高費率，民間恐怕難以接受，建議往後可配合健保會委員任期每兩年調漲一次，並減少安全準備水準，這樣就可降低費率調漲幅度，減少民怨。

連賢明也說，受到人口高齡化、少子化，以及國人退休年齡是亞洲最早所影響，現在單靠薪資稅、所得稅來應付健保支出恐怕無法支撐下一個20年，建議可透過房地產、財富稅等方式來為健保籌措財源，才有辦法健全健保機制。

不過對於費率調整蔡淑鈴態度保守，她說調整費率只是一種手段，整體的改革還是要修健保法，徹底改革健保的支出與收入結構才有辦法達到上述目標，至於十一月的健保會，健保署對於費率調整無任何預設立場，一切交由委員討論。

(中時 )