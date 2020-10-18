苗栗縣審查全縣18案都市計畫公共設施用地，已有17案送內政部營建署召開都市計畫委員會，預計解編209處約124公頃公設保留地，並取得及開闢104處共31.9公頃土地可節省近98.05億元的徵收費用。

苗栗縣政府辦理公設解編計畫，與民眾召開多場說明會、座談會，規畫階段也向專家學者請益，徵詢專業意見。縣府工商發展處長黃智群表示，每塊公共設施保留地的基地條件、交通狀況皆不同，會盡量整合條件一致的部分做整體開發，也依照民眾在座談會提出的公園、出路道路配置建議，納入考量施作，縣府會以民眾權益為主，在未來開發上將土地妥善規畫運用。

苗栗縣都市計畫公共設施用地專案共18案進行通盤檢討，縣府加速審議，其中有17案由縣內都市計畫委員會審議通過，已送往內政部營建署，其中有1案預計11月審議完畢。黃智群說明，公設專案預計可解編209處約124公頃的公共設施保留地，並取得及開闢必要的公園、廣場、停車場、必要性出入道路等公共設施，預計有104處共31.9公頃，提升地方生活居住品質保障地主權益，同時還能節省政府近98.05億元的徵收費用支出。

(中時 )