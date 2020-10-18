台灣玩具圖書館協會結合TOYOTA和泰汽車回收二手玩具，今年共募集逾5萬件物資和4萬片防疫口罩，在圳頭國小舉行封櫃儀式，史瓦帝尼駐台大使夫人親自到場代表接收，這批台灣民眾愛心物資，將於聖誕節前送至非洲當地孩童手上。

玩具圖書館理事長葉國芳表示，今年除募集二手玩具外，更因新冠肺炎疫情，再追加募集3萬5687片防疫口罩、布衛生棉、二手手機、電腦、餅乾和泡麵等，40呎彩繪貨櫃內裝滿502箱共5萬2000件物資，這些物資分享至非洲史瓦帝尼王國，讓每個玩具都能找到新的主人，強化兩國的友誼。

和泰汽車售後服務本部副總吳家炎則說，玩具帶給孩子學習成長和快樂，但有些弱勢家庭買不起，與台灣玩具圖書館協會合作，在全國展售店設有 122 個玩具回收箱，累積至今回收191噸二手玩具，希望為地球盡一份環保的責任。

今年台灣玩具圖書館和圳頭國小合作共同募集物質，也是產官學結合推動國民外交最佳模式，回收二手玩具累積超過180公噸，後續經過志工的整理循環再利用展現環保價值，另外萬能科技大學也協助台灣傳統技藝植物染推廣，讓活動更多元有趣。

(中時 )