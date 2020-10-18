南桃園客家趣味運動會民眾參與踴躍。(聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

南桃園客家趣味運動會暨第20屆聯新國際醫療運動會，18日在六和高中登場，有中壢、平鎮、楊梅、龍潭居民與聯新國際醫療集團員眷共約2千人組隊參加，場面盛大。活動同時結合體育、客家、醫療三大主題，響應政府推動全民體育，發展客家文化產業，讓客家文化深耕桃園。

聯新國際醫療集團總執行長張煥禎表示，集團版圖積極佈局全球，同時將台灣的客家文化向世界宣揚，提高國際能見度，另方面亦持續於桃園在地推動客家文化傳承。聯新國際醫院為全國首家客家特色醫院，長期推廣客家文化不遺餘力，院內成立「客家文化推廣委員會」，開辦友善客語門診獲民眾好評，今年更有百位醫護人員團報客語能力初級認證，為桃園市報考人數最多的團體，全面提升質量的深度與廣度，全力打造全國第一的客家特色醫院。

運動會從運動員進場、健康操、趣味競賽、闖關遊戲、園遊會活動，到場地佈置、人員服裝、隊旗、背板、音樂，全部以客家元素量身打造，展現豐富多元的客家風情，並藉由感官感受及親身體驗，讓人置身客家氛圍，在活潑有趣的活動中潛移默化，自然而然喜愛並認同客家文化。

市長鄭文燦說，桃園是客家第一庄，客家族群人口達90萬人，其中中壢、平鎮、楊梅、龍潭區佔桃園客家人口將近六成，也是客家的重點發展區，這次活動結合體育、客家、醫療三大主題，希望藉由具有客家特色的運動會，凝聚客家文化的認同，也讓客家文化深耕桃園。

(中時 )