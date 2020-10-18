世界上最美的風景，不是美景本身，而是守護美景的心。23年前，靈鷲山開山住持心道法師帶著大家在福隆發起「乾淨地球」的環保行動，彎下身子撿拾海灘垃圾。今（18）日，靈鷲山新北A區230多位師兄姐和20位網友，連續3年響應「每月1小時，淨灘愛地球」活動，遍灑愛地球種子，僅管風雨不斷，新北市貢寮區挖子海灘滿是靈鷲人美麗身影，2小時撿拾上百公斤垃圾。貢寮區長鍾耀磊到場感恩靈鷲山認養海岸淨灘，大家愛地球、守護福隆家園的心。

下午1點半，250多位淨灘菩薩人手一袋，或拿鐵夾或戴著手套，捲起袖管彎下腰撿垃圾，還奮力合作剪斷深埋沙灘裡的魚網和大樹幹，為數眾多的塑膠袋、鞋子、魚網、玻璃瓶、吸管、火箭筒殘骸、保麗龍、瓶蓋、寶持瓶、烤肉架、塑膠箱、碎玻璃等五花八門的垃圾，危害海洋生態甚鉅。

新北A執事法益法師說，我們廣結善緣、我們堅持、我們一起，乾淨一小部分的地球，相信這樣去發願，這樣去堅持，再微小的工作，也能獲得大大的意義。鄭呂碧雪師姐說，參加淨灘有著無限的幸福及喜悅之情，另一方面，看著大家留落的垃圾，卻充滿羞愧之心，對這個我們賴以為生，卻又不斷被摧殘的地球，總算能貢獻綿薄之力，哪怕只能幫這麼一點點。

靈鷲山守護海洋環境、地球生態不遺餘力，3年3568人次共撿拾9 噸垃圾。2017年8月和2018年9月，響應環保署全國揪團認養海岸淨灘活動，自發性認養新北市貢寮區石碇溪出海口步道海岸，和新北市福隆東興宮旁的挖子海灘，發起「每月1小時、淨灘愛地球」淨灘、養灘、護灘，每個月第2個周六下午3點到4點，2處海灘採單、雙月輪流模式淨灘，今年又繼續各認養3年，9月再加碼一波「淨沙」，清除沙灘上表面乾淨的沙粒中，埋藏的菸蒂、漂流木、石子、瓶蓋、塑膠碎片，同心齊力找出尖銳、細微、隱埋的垃圾，希望一心善念守護地球，還海洋乾淨的樣貌。

靈鷲山佛教教團新北市A區230多位師兄姐和20位網友，18日至貢寮區挖子海灘淨灘。（靈鷲山佛教教團提供／王揚傑新北傳真）

靈鷲山佛教教團表示，心道法師常常叮囑大家，地球只有一個，地球的未來，也是人類的未來，面對生態嚴重失衡、地球暖化、氣候異常，靈鷲山推動全球「愛地球與愛和平」運動，在緬甸成立「生命和平大學」，最重要使命就是讓地球活著，人類與宇宙萬物同為一體，地球要活，萬物才能生生不息，人類才有生機，本著愛地球的初心善待地球，與宇宙產生正向的連結，雖然是小小的海域淨灘，只要持續不斷地去做，就能讓地球一點一滴逐漸回復本來樣貌。

靈鷲山佛教教團新北市A區230多位師兄姐和20位網友，18日至貢寮區挖子海灘淨灘。（靈鷲山佛教教團提供／王揚傑新北傳真）

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