今年以來台灣降雨少，受東北風影響，台南17日午後出現降雨，經濟部水利署南區水資源局地面人工增雨作業小組掌握難得降雨機會，17日下午16點30分曾文水庫進行人工增雨，18日11點10分於仁義潭、曾文水庫進行人工增雨，希望能催化降雨雲系，向老天多要些水。

水利署表示，人工增雨服務團每日守視降雨環境，繼16日夜間於北部翡翠水庫、17日下午於曾文水庫進行增雨作業後，又關注到今日午後南部地區及中部山區亦有局部短暫陣雨可能，接續再次把握難得的降雨機會在仁義潭、曾文水庫地面燃燒增雨焰劑，盼為水庫挹注更多水量。

曾文水庫在經過兩天增雨後，上游集水區累計降雨量只有2.1毫米，曾文水庫水位不增反減，曾文、烏山頭蓄水量16日時還有2億1811萬噸，蓄水率37.14％，18日下午只剩2億1467萬噸、36.56％。

以供應民生用水為主的南化水庫，策略是引高屏區的水把水庫蓄滿，因此蓄水率都保持近90％，雖然這兩天集水區累積雨量有13.2毫米，但水庫的水量並無明顯增加。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，由於曾文水庫集水區面積達481平方公里，面積很大，加上土地乾旱太久，降雨都被土地吸收，沒有逕流的效果，因此增雨效果還沒顯現出來。鄒漢貴說，南水局會加強管控調配節水，下次抗旱會議將於22日舉行。

經濟部水利署17日、18日於曾文水庫進行人工增雨，還沒出現效果。（水利署南水局提供／劉秀芬台南傳真）

(中時 )